Журналист Карлсон показал первое фото с интервью Путина

Американский журналист Такер Карлсон выложил первую фотографию, на которой продемонстрировано, как он берет интервью у президента России Владимира Путина. Фото опубликовано на личной страничке Карлсона в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На фото интервьюер и спикер запечатлены в представительском кабинете в здании Кремля. Такера и Путина разделяет небольшой столик, на котором стоит стакан с водой и белый термос. Оба надели костюмы с галстуками, Такер выбрал полосатый галстук, российский лидер — однотонный.

Такер Карлсон улетел из России в ночь на 8 февраля рейсом Москва — Белград. Перед этим он назвал дату выхода интервью с Путиным, ради которого приезжал. Видеозапись беседы опубликуют в два часа ночи по Москве 9 февраля. Newsweek пишет, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за разговор с президентом РФ. Интервью будет опубликовано 9 февраля в 2:00 по московскому. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американист Можегов счел, что Карлсон отвлечет американцев от демонизации России.