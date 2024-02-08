Путин высказался об идее ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию

Российский президент Владимир Путин назвал сомнительным предложение ввести обязательным единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике для поступления в консерваторию. Его цитирует РИА Новости.

«Если мы в качестве обязательного экзамена при поступлении в консерваторию назначим математику, это будет решением спорным», — сказал глава государства в ходе заседания Совета по науке и образованию.

При этом российский лидер отметил, что само внимание к математическим знаниям заслуживает одобрения и поддержки.

«Идея сама по себе перспективная», — заключил президент.

В августе ректор МГУ им. М.В. Ломоносова и академик Виктор Садовничий говорил, что в последние годы в России существенно снизилось количество выпускников, которые сдают ЕГЭ по профильной математике и физике.

Позднее Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Минпросвещения запустило бесплатные курсы для подготовки к ЕГЭ по физике и математике.

Ранее сообщалось об использовании калькуляторов на ЕГЭ по математике.