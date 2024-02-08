Российского рабочего затянуло в конвейер на предприятии

В Воронежской области рабочий получил серьезную травму на производстве. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по региону.

Инцидент произошел в Борисоглебске, на предприятии, которое специализируется на производстве муки и круп. Работник производства подавал зерно в бункер, но в какой-то момент его правую стопу засосало в винтовой конвейер.

«В результате получил травму, относящуюся к тяжелой категории», – сообщается в публикации.

На данный момент проводится расследование. Специалисты Госинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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