Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Прокурор запросил до 8 лет колонии для администраторов Telegram-канала «Тушите свет»

Для администраторов Telegram-канала «Тушите свет» запросили до 8 лет колонии

close
100%
Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Прокуратура запросила приговор до 8 лет лишения свободы администраторам Telegram-канала «Тушите свет» по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, гособвинитель запросил восемь лет колонии строгого режима для бывшего коммерческого директора холдинга Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилла Суханова по делу о вымогательстве.

«Прошу признать Суханова виновным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК России и назначить ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима», — заявил прокурор.

Для бывшего главреда глянцевого журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева прокуратура запросила по 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, Суханов вместе с коллегами требовал у Чемезова 11 млн рублей в обмен на отказ от публикации порочащих сведений в социальных сетях. Отмечается, что журналисты планировали распространить информацию посредством Telegram-канала «Тушите свет», однако их деятельность пресекли правоохранители.

Собчак заявляла, что не имеет отношения к деятельности Telegram-канала «Тушите свет» и других связанных платформ. Тем не менее в феврале 2023 года телеведущая посетила заседание Мосгорсуда, в рамках которого рассматривалась апелляционная жалоба Суханова. В августе прошлого года Московский городской суд оставил без изменения решение о заключении Суханова в СИЗО.

Ранее Собчак заявила, что публично попросила прощения у Чемезова и готова пойти на все ради помощи Суханову и его коллегам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами