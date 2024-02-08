Прокурор запросил до 8 лет колонии для администраторов Telegram-канала «Тушите свет»

Прокуратура запросила приговор до 8 лет лишения свободы администраторам Telegram-канала «Тушите свет» по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, гособвинитель запросил восемь лет колонии строгого режима для бывшего коммерческого директора холдинга Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилла Суханова по делу о вымогательстве.

«Прошу признать Суханова виновным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК России и назначить ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима», — заявил прокурор.

Для бывшего главреда глянцевого журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева прокуратура запросила по 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, Суханов вместе с коллегами требовал у Чемезова 11 млн рублей в обмен на отказ от публикации порочащих сведений в социальных сетях. Отмечается, что журналисты планировали распространить информацию посредством Telegram-канала «Тушите свет», однако их деятельность пресекли правоохранители.

Собчак заявляла, что не имеет отношения к деятельности Telegram-канала «Тушите свет» и других связанных платформ. Тем не менее в феврале 2023 года телеведущая посетила заседание Мосгорсуда, в рамках которого рассматривалась апелляционная жалоба Суханова. В августе прошлого года Московский городской суд оставил без изменения решение о заключении Суханова в СИЗО.

Ранее Собчак заявила, что публично попросила прощения у Чемезова и готова пойти на все ради помощи Суханову и его коллегам.