Депутат Госдумы объяснил свои слова о желании двух районов выйти из состава Ростовской области

Издание «Блокнот Волгоград» со ссылкой на депутата Госдумы Николая Коломейцева сообщило, что два района Ростовской области хотят отделиться и присоединиться к другим регионам из-за проблем с транспортом. Сам Коломейцев объяснил «Газете.Ru», что не заявлял о желании районов покинуть Ростовскую область. По словам депутата, речь шла о том, что транспортные проблемы могут «спровоцировать сепаратизм».

«Не заявлял. Это «Блокнот», наверное, опубликовал. Там разговор был не об этом. Там круглый стол был на тему транспортного обеспечения избирателей, где были представители с разных концов. А Ростовская область достаточно протяженная: там 461 километр в одну сторону, 460 — в другую, 380 – в третью. И там во многие места сегодня, к сожалению, из-за запретов и приватизации автобусы просто не ходят. Там в контексте было заявлено: «вы понимаете, что вы можете спровоцировать сепаратизм?» Раньше они обращались, действительно, Советский район. До Волгограда им около 200 километров, а до Ростова – 460. Но там разговор не об этом. Взяли с ног на голову и написали: «два района хотят выйти». Так не было сказано», — сказал он.

По мнению депутата, СМИ решило такой публикацией поднять свой рейтинг и намекнуть на то, что власти не справляются с ситуацией в регионе.

«С моей точки зрения, «Блокнот» просто решил на клубничке поднять свой… В «Яндексе» новость подняли, как супер-пупер, потому что это же граница с Украиной. И можно же это использовать как угодно – что власти не справляются, все расползается. На самом деле там контекст был другой. Клевета. Я ж сам депутат. У нас 45 законов только могут привлечь за фейки, а я бы это так заявлял? Умалишенный?», — заключил он.

8 февраля издание «Блокнот Волгоград» сообщило, что депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев в ходе круглого стола в законодательном собрании Ростовской области поднял тему отделения двух районов от региона из-за проблем с транспортом. По словам депутата, которые приводятся в публикации, «Советский район много раз даже обращался в федеральные органы власти, чтобы его отняли от Ростовской области и передали Волгоградской. А Ремонтное просится к Калмыкии отойти».

Позднее исполняющий обязанности Советского сельского района Сергей Саратов опроверг эту информацию, призвав Коломейцева «прежде, чем говорить такие вещи, спросить мнение жителей». Представители Ремонтненского района заявили, что «никто, нигде не поднимал тему о выходе района из состава Ростовской области и присоединении к соседней республике Калмыкия», а слова депутата Госдумы «не имеют под собой никаких оснований».

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