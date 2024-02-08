Посетителей и работников торгового центра в Люберцах эвакуировали из-за пожара

В торговом центре «Светофор» в Люберцах началась эвакуация из-за пожара. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, в торговом центре на третьем этаже задымился эскалатор. Причиной стало короткое замыкание, отметили корреспонденты.

Посетителей и сотрудников комплекса попросили покинуть помещение. Всего из здания вывели 250 человек. Никто в инциденте не пострадал.

До этого сообщалось о пожаре в торговом центре «Ривьера» на юге Москвы. У здания загорелся фасад, но пламя оперативно потушили. Позже в пресс-службе ТРЦ «Ривьера» сообщили «Газете.Ru», что сотрудники МЧС ликвидировали пожар

Также в Усть-Илимске Иркутской области пожарные ликвидировали крупное возгорание двухэтажного жилого дома. 4 февраля на улице Профсоюзная произошел пожар в жилом здании. Сначала пламя заняло территорию в 250 кв. м, но позже распространилось на площадь 700 кв. м. В результате пожара здание полностью выгорело.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в доме.