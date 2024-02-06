В торговом центре на юге Москвы загорелся фасад

Обшивка загорелась у ТРЦ «Ривьера» на Автозаводской улице в Москве. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Источник агентства отметил, что площадь возгорания уточняется.

До этого в Усть-Илимске Иркутской области пожарные ликвидировали крупное возгорание двухэтажного жилого дома. 4 февраля на улице Профсоюзная произошел пожар в жилом здании. Сначала пламя заняло территорию в 250 кв. м, но позже распространилось на площадь 700 кв. м.

В результате пожара здание полностью выгорело.

Уточняется, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Двое человек были спасены из горящего помещения, они госпитализированы. 30 человек самостоятельно эвакуировались из здания.

Позже в здании железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» загорелась крыша. Пожар локализовали на площади 1 кв. м, затем полностью потушили.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в доме.