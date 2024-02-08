Назван возможный кандидат на пост вице-губернатора Петербурга

Сын ректора СПбГУ Сергей Кропачев может стать вице-губернатором Санкт-Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке».
О кандидатуре Кропачева рассказали два источника издания. Один из них отметил, что сын ректора СПбГУ действительно готовится перейти на новую должность.
Корреспонденты «Фонтанки» позвонили Кропачеву с просьбой прокомментировать эту информацию, однако тот попросил связаться с ним позже. В Смольном тоже не комментировали информацию.
Кропачев начал свою карьеру в ПСК ведущим юристконсультом. Затем работал в дирекции по работе на рынке электроэнергии, а в 2013 году возглавил ее.
В 2019 году Кропачев стал гендиректором ПСК после того, как Максим Шаскольский стал вице-губергатором Петербурга и курировал вопросы энергетики и тарифного регулирования.
До этого губернатор Петербурга Александр Беглов снял с должности вице-губернатора по энергетике Сергея Дрегваля.
Ранее Беглов назвал ключевые проекты развития Петербурга.