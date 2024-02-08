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В Госдуме предположили, что яйца на свалке Омска могли быть импортными

Депутат Госдумы Диденко допустил, что яйца на свалке Омска были импортными

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Председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко допустил, что куриные яйца, обнаруженные на свалке в Омске, были импортными. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

По словам депутата, не исключено, что выброшенные на свалку яйца могли быть импортным товаром, который не попал в розницу. Об этом свидетельствует отсутствие на яйцах российских маркировочных знаков, которые ставят отечественные фабрики. Это уже подтвердил «Россельхознадзор».

Поэтому, отметил Диденко, он направил на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова обращение с просьбой провести проверку по факту выброшенного товара и обнаружения нелегальной свалки.

Депутат подчеркнул, что ему понятно возмущение людей, которые оставили в социальных сетях много гневных комментариев.

Ранее сообщалось, что юридическому лицу, которое организовало свалку куриных яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей, физическому лицу — до 5 тысяч рублей.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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