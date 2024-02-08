В США рассказали о слежке за Такером Карлсоном

Журналист Клейтон Моррис утверждает, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США установило слежку за Такером Карлсоном, когда узнало, что он хочет взять интервью у президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Redacted.

По словам Морриса, Карлсон узнал о слежке еще в прошлом году, когда работал на Fox News и планировал взять интервью у Путина.

Журналист утверждает, что АНБ и администрация президента США Джо Байдена этого не хотели. Представители агентства и Белого дома шпионили за Карлсоном, а после спровоцировали утечку его электронных сообщений, рассказал Моррис.

До этого советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что в Соединенных Штатах уверены, что в международном сообществе голоса сторонников поддержки Украины превалируют над доводами критиков. Таким образом он прокомментировал неопубликованное интервью журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».