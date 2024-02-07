Политолог объяснила особое внимание Путина к доступности авиатранспорта

Показательно, что президент России Владимир Путин уделяет особое внимание доступности авиатранспорта. Об этом по итогам совещания главы государства с правительством РФ заявила политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

По ее словам, цены на авиаперелеты по России являются чувствительной темой для граждан, потому что для людей со средним и невысоким доходом это достаточно значимые расходы.

«Сегодня Владимир Путин выступил с требованием не допускать чрезмерного роста цен. То есть он дал понять, что этот вопрос должны чутко контролировать перевозчики и профильные, потому что недопустимо, чтобы авиаперевозки стали чем-то недоступным или предметом роскоши для людей. Страна у нас огромная, и транспортная связанность — это стратегически важный вопрос», — сказала она.

При этом политолог добавила, что транспортная система — это не только перелеты людей, а еще и перевозки грузов разными способами. Он отметила, что в стране растет объем перевозок по Северному морскому пути и по Восточному полигону.

«В целом у нас идут заметные инвестиции именно в транспортную инфраструктуру, потому что без этого стратегические преимущества макрорегионов, например, Сибири и Дальнего Востока просто не смогут реализоваться. Работа над развитием транспорта, учитывая наше огромную территорию России, — это стратегически важная вещь», — сказала Федорова.

Также эксперт отметила, что на совещании затрагивались вопросы социальной поддержки.

«Россия — это социальное государство. Это можно утверждать без малейших сомнений, потому что и федеральные и региональные меры соцподдержки расширяются с каждым годом. Мы чуть ли не каждую неделю слышим о том, что на федеральном или региональном уровне вводятся новые меры соцподдержки», — сказала она.

В пример политолог привела индексацию социальных выплат, которая коснулась уже порядка 20 млн людей в России. По ее словам, также растет материнский капитал. Федорова напомнила, что сейчас размер маткапитала на первого ребенка представляет из себя уже очень серьезную сумму.

«Относительно недавно было принято решение об увеличении МРОТ на 18,5%. Это влечет большое количество позитивных последствий, потому что многие вещи пересчитываются из его значения. Было проиндексировано более 40 различных соцвыплат. В течение всего времени президентства Владимира Путина социальная поддержка для него остается одним из приоритетов, и он работает над тем, чтобы спектр мер соцподдержки расширялся с каждым годом», — заключила Федорова.