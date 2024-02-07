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В США заявили о существенном преимуществе России в освоении Арктики

NBC News: РФ опередила США в освоении Арктики на десять и более лет

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Росатомфлот

Россия опережает США в освоении Арктики на десять и более лет. Такую оценку дал американский эксперт Эрик Левеск, сообщает NBC News.

По мнению Левеска, Арктика уже много лет рассматривается властями США как нечто второстепенное, не требующее приоритетного внимания.

«У нас есть примерно один действующий ледокол, и он был построен в 70-х годах», — напомнил эксперт.

Схожие оценки, по сообщению NBC News, дали на слушаниях в ноябре члены комитета палаты представителей по внутренней безопасности.

«Мы должны отреагировать на это усилением нашего присутствия, как военного, так и гражданского, чтобы убедиться, что мы можем защитить интересы нашей национальной безопасности», — заявил житель Аляски сенатор Дж. Дэн Салливан.

Опасения американских властей вызывает также растущее сотрудничество России и Китая — в частности, речь идет о все более активном использовании потенциала Севморпути.

25 января сообщалось, что Россия готовится запустить круглогодичную грузовую навигацию на Севморпути.

26 января Путин назвал атомный ледокольный флот конкурентным преимуществом РФ в мире.

Ранее Кремль допустил выход РФ из Арктического совета и назвал условия, при которых это случится.

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