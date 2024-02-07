Более 14,2 млн россиян участвовали в конкурсах по благоустройству территорий в 2023 году

Свыше 111 тысяч территорий с 2017 года было благоустроено в России по программе Минстроя и «Единой России». Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным рассказал министр строительства Ирек Файзулин.

По его словам, было обновлено 34,5 тысячи общественных пространств и почти 77 тысяч дворовых. Министр подчеркнул, что россияне хотят видеть удобные, современные пространства, наполненные зелеными насаждениями, арт-объектами, игровыми и спортивными площадками и местами для тихого отдыха и общения в своих населенных пунктах.

«Одной из поставленных вами задач является повышение качества городской среды в 1,5 раза к 2030 году. Основной инструмент – это федеральный проект «Формирования комфортной городской среды». Один из самых узнаваемых и популярных федеральных проектов среди граждан нашей страны», — сказал Файзулин.

Он уточнил, что в 2023 году было благоустроено 9855 территорий, из которых 5070 – общественные пространства. При это глава Минстроя отметил, что россияне активно участвуют голосованиях. Так, по его словам, в 2021 году в голосовании участвовали более 9 млн человек. В свою очередь, в 2022 году проголосовали за то или иное пространство уже более 10 млн россиян, а в 2023 году --14,2 млн.

«Проект дает возможность принять непосредственное участие в решении вопроса благоустройства», — подчеркнул Файзулин.

Министр рассказал, что всего с 2018 года прошло 10 конкурсов по благоустройству территорий. При этом было отобрано 1027 комплексных проектов из 712 муниципальных образований. В настоящий момент 694 проекта уже завершено.

«Потенциальными участниками такого конкурса является 1225 населенных пунктов, а это более 40 млн жителей нашей страны. Количество ежегодно отбираемых проектов увеличилось в три раза - с 80 в 2018 году до 227 проектов в 2023 году», — добавил глава Минстроя.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется правительством РФ с 2017 года. В ее основе — партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей.