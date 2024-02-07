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Россиянам объяснили, с чем связано снижение цен на арендное жилье

Риелтор Барсуков: дешевая аренда – это не падение, а корректировка завышенных цен

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Аренда жилья в России подешевела во многом из-за того, что на фоне недоступной ипотеки произошел откат к прежним ценам. Это не столько падение, сколько корректировка цен, которые ранее заметно подскочили, объяснил член гильдии риелторов Москвы, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

«Это падение было не совсем падением, а корректировкой. Цены очень сильно росли и, условно, слишком разогнались, вымели все предложение, которое было на рынке. Поэтому новые квартиры стали ставить все дороже, а под конец года рынок оттормозился и начал откатываться назад», — цитирует его телеканал «360».

Стоимость аренды не продолжит снижаться, хотя обстоятельства, по мнению Барсукова, складываются в пользу арендного жилья. В качестве примера он привел недоступную ипотеку, а также возвращение релокантов.

Сниженные цены какие-то время продержатся, а затем возможен очередной откат, но не столь значительный, считает эксперт. Сегодняшние расценки на арендное жилье он назвал оптимальными и оправданными повышением стоимости самих квартир.

Что касается купли-продажи жилья, то, по мнению Барсукова, ожидать снижения цен не стоит.

«Возможен точно так же, как на рынке аренды, откат к ценам сентября, но в пределах 5%. Но это именно откат, не падение», — добавил эксперт.

Напомним, по данным исследования федерального портала «Мир квартир» аренда квартир в большинстве городов России с начала года снизилась. Так, однокомнатные квартиры за январь стали дешевле в среднем на 0,5% и сдаются за 21 178 рублей в месяц. Аренда двухкомнатной квартиры подешевела на 1%, до 27 047 рублей в месяц, трехкомнатной — на 0,9%, до 33 719 рублей.

Ранее россиян предупредили о подорожании аренды квартир ближе к весне.

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