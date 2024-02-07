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Мигрант усыновил ребенка россиянки для получения гражданства

В Кемеровской области мигрант усыновил ребенка ради получения гражданства

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Daniel Karmann/Global Look Press

В Прокопьевске правоохранители выявили случай фиктивного отцовства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В 2021 жительница Прокопьевска познакомилась на отдыхе с гражданином иностранного государства. Позже россиянка вышла за него замуж. Чтобы помочь супругу быстрее получить гражданство, женщина предложила ему усыновить ее сына-подростка. При этом, как уточнили в пресс-службе полиции, несовершеннолетний проживал на тот момент и продолжает проживать сейчас в социально-реабилитационном центре для детей. Мужчина никогда не растил юношу и не исполнял свои родительские обязанности.

Полиция направила собранные материалы в прокуратуру, после чего ведомство обратилось в суд с требованием аннулировать отцовство.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, после чего отцовство аннулировали, а мужчину лишили российского гражданства.

«Мигрант обязан в течение 15 дней покинуть территорию Российской Федерации, в противном случае он будет депортирован», — рассказали в пресс-службе МВД.

Ранее в Госдуме заявили, что рассмотрят законопроект против фиктивных браков с иностранцами.

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