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Буданова внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес главу ГУР МО Украины Буданова в реестр экстремистов

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ГУР Минобороны Украины

Руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова внесли в перечень экстремистов и террористов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Буданов Кирилл Алексеевич, 04.01.1986 г.р., г. Киев Украинской ССР», — такая строчка появилась в списке ведомства.

Также в список внесли командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу.

Начальника ГУР подозревают в организации теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, в результате которого обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова, сгорело семь цистерн грузового поезда. По версии ФСБ РФ, в подготовке преступления участвовали 12 человек, включая Буданова.

Помимо этого, глава украинской разведки может быть причастен как минимум к 104 эпизодам терактов, в России ему предъявлены соответствующие обвинения. Он объявлен в розыск по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», «Содействие террористической деятельности», «Организация террористического сообщества и участие в нем» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия».

Ранее в перечень экстремистов включили бывшего посла Украины Петра Врублевского.

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