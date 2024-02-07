Врач перечислила зимние виды спорта, подходящие новичкам

Для новичков в зимнем спорте подойдут беговые лыжи, коньки, прогулки на снегоступах и зимний бег. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-физиотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгения Мурашкина.

«Они (указанные виды спорта. — «Газета.Ru») предоставляют возможность познакомиться с зимними видами спорта, развивают выносливость и силу, и могут быть отличным способом активно провести время на свежем воздухе», — подчеркнула Мурашкина.

При этом она предупредила, что зимние виды спорта являются более энергозатратными из-за интенсивной физической активности и низких температур. Врач посоветовала употреблять белки, сложные углеводы и здоровые жиры, а также пить достаточно жидкости.

До этого Мурашкина сообщила, что озноб, слабость и потеря координации являются первыми признаками переохлаждения при зимних занятиях спортом. При данных симптомах, по ее словам, важно немедленно прекратить тренировку, найти укрытие от ветра и холода, разогреться, употребить горячий напиток и, при необходимости, обратиться за медицинской помощью.

Ранее эксперт рассказал, в какую температуру безопасно выходить на пробежку в зимнее время года.