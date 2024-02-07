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Россиянин избил сожительницу киркой и вытолкнул с пятого этажа

В Смоленской области будут судить мужчину, который вытолкнул сожительницу с балкона

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Житель поселка Ярцево Смоленской области жестоко избил киркой и вытолкнул с балкона пятого этажа гражданскую жену. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Ссора между гражданскими супругами произошла в апреле 2023 года, во время словесной перепалки пьяный житель поселка Ярцево схватил кирку и избил им сожительницу.

Испуганная женщина выбежала на балкон, разъяренный мужчина вытолкнул пострадавшую с пятого этаже, спасти женщину не удалось. Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее взрослая дочь избила пьющую мать во время очередного запоя.

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