На оптовой базе в Челябинской области подъемник с тремя рабочими рухнул с высоты

На оптовой базе в городе Карталы Челябинской области трое рабочих получили переломы при падении с четырехметровой высоты. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона на официальной странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 7 февраля на одной из оптовых баз в Карталах, погрузочная платформа рухнула вниз с четырехметровой высоты вместе с рабочими из-за обрыва троса. Три человека получили переломы ног.

На место были вызваны спасатели, вместе с сотрудниками пожарной охраны оказали пострадавшим первую помощь, а потом помогли эвакуировать их из подвала и доставили до машин скорой помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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