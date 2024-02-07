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Пациент угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер из-за результатов своих анализов

Абаканец расстроился из-за результатов анализов и пришел взрывать больницу

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Абакане пациент кожно-венерологического диспансера захотел его взорвать. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 6 февраля 46-летний местный житель поднялся на крыльцо больницы и продемонстрировал окружающим предмет с надписью «тротиловая шашка». Мужчина заявил, что собирается взорвать «рассадник венерических заболеваний», но его быстро обезвредили и задержали. Выяснилось, что взрывом задержанный пригрозил, держа в руках муляж взрывного устройства, изготовленный из мыла и учебных детонаторов.

Причиной его поступка, по предварительным данным, стало недовольство результатами анализов. Мужчина очень расстроился, когда узнал о наличии у него венерического заболевания, и решился на преступление.

Ранее в Новосибирске поймали мужчину, который будил горожан сообщением о воздушной тревоге.

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