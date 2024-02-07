В США раскрыли подробности об интервью Такера Карлсона с Путиным

Американский журналист и ведущий Алекс Джонс заявил, что ему известны подробности об интервью его коллеги Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным, и что, судя по ним, разговор получился эпичным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова Джонса.

«Такер написал мне и сказал, что оно [интервью] длится два часа, оно выйдет очень-очень скоро», — написал журналист на своей странице в соцсети X.

Он добавил, что интервью с Путиным войдет в историю.

Такера Карлсона заметили в российской столице 3 февраля. Сообщалось, что он посетил Большой театр и оценил балет «Спартак». Эксперты и политики тут же предположили, что Карлсон собирается взять интервью у Путина, поскольку ранее он выражал такое желание.

6 февраля Карлсон записал видеообращение из Москвы, в котором подтвердил, что возьмет интервью у российского президента. Он пообещал опубликовать запись в соцсети X и на своем сайте в версии без монтажа: владелец X Илон Маск, по словам журналиста, согласился не блокировать видео.

Ранее в конгрессе США назвали интервью Карлсона с Путиным настоящей журналистикой.