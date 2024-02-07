Сильные морозы пришли в европейскую часть России

Со среды по воскресенье наступит аномально холодная погода в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, а также в северной и центральной частях Центрального федерального округа. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что ожидается температура на 7-14℃ ниже обычной.

Минимальные значения будут достигать — 30℃ в Мурманской и Вологодской областях, до — 32℃ в Архангельской области, Ненецком автономном округе и Республике Коми, а в Ленинградской области температура опустится до 19-26℃ ниже нуля.

В Центральном федеральном округе, включая Владимирскую, Ивановскую, Смоленскую. Костромскую, Московскую,Тверскую и Ярославскую области, ожидается понижение температуры на 7-12℃ ниже обычной, с минимальными значениями от — 18 ... — 26 ℃. В регионах Рязанской, Калужской и Тульской областей температура также будет на 7-8℃ ниже нормы, с минимальными значениями от 17... 22℃ ниже нуля.

В Приволжском федеральном округе со среды по воскресенье температуры будут на 7-9 ℃ ниже нормы. В Кировской и Нижегородской областях, а также в республиках Марий Эл, Чувашия, Мордовия и Татарстан ожидаются морозы от 18 до 26℃. Вильфанд подчеркнул, что предстоящие дни будут характеризоваться очень холодной погодой.

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