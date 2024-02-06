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Wildberries перечислила третью компенсацию продавцам из-за пожара на складе в Ленобласти

Wildberries выплатила очередную компенсацию продавцам после пожара на складе

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Маркетплейс Wildberries выплатил третью компенсацию продавцам после пожара на складе в Ленобласти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу площадки.

По словам представителей организации, деньги уже зачислили на баланс продавцов. Вывести их с маркетплейса можно будет 19 февраля.

«Общая сумма трех совершенных выплат компенсаций на данный момент составила три миллиарда рублей», – сообщается в публикации.

До этого продавцы получили частичную компенсацию 15 и 29 января. Чтобы получить выплату, дополнительные документы отправлять не нужно.

Пожар в Шушарах произошел 13 января. Пожарным удалось локализовать пожар на площади 70 тысяч квадратных метров.

Компания пообещала продавцам компенсации за сгоревшие товары. При этом некоторые предприниматели сообщали о мизерных процентах выплат.

Ранее в Приморье мужчина швырнул товар в лицо работнице пункта выдачи заказов Wildberries.

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