Ребенка в Стерлитамаке пытался похитить 18-летний юноша с психическим расстройством

В Башкирии полицейские установили личность злоумышленника, который пытался похитить ребенка на глазах у брата в Стерлитамаке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Как установили правоохранители, увести девочку с улицы пытался 18-летний житель Стерлитамака. Молодой человек проживает с матерью в том же районе и является инвалидом детства из-за психиатрического заболевания. В квартире юноши найдена балаклава.

Подозреваемого поместили в психоневрологический диспансер, с ним работают следователи. Мотивы своего поступка молодой человек объяснить не смог.

Инцидент произошел 5 февраля в Стерлитамаке. Днем брат и сестра возвращались из школы, в какой-то момент детей начал преследовать незнакомец. Он шел за ними по пятам, а затем увидел, что девочка немного отстает от своего спутника, схватил ее за руку и потащил за собой. Возбуждено уголовное дело о похищении.

Ранее полиция не стала возбуждать дело после попытки похищения пятилетнего ребенка египтянином.