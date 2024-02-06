В Приморье создадут организацию «Тигр-правопорядок» для ветеранов СВО

В Приморье создадут организацию «Тигр-правопорядок» для ветеранов спецоперации, которая будет помогать следить за порядком в регионе. Официальный канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

«Договорились продолжить налаженное взаимодействие. Как раз сейчас мы создаем организацию «Тигр-правопорядок», куда войдут ветераны СВО, бойцы нашего добровольческого отряда «Тигр», возвращающиеся с передовой», — говорится в сообщении.

Как уточнил Кожемяко, новый отряд будет помогать в защите правопорядка на улицах приморских городов, в борьбе с браконьерством.

До этого было анонсировано участие более 200 ветеранов спецоперации в совместной образовательно-карьерной программе фонда «Защитники Отечества» и университета «Синергия».

Глава организации отметила, что запущенный в декабре 2023 года проект дает ветеранам СВО возможность бесплатно пройти психологическую реабилитацию, обучение по любой учебной программе, а после и трудоустроиться с помощью специалистов кадрового агентства вуза.

Ранее на выставке «Россия» презентовали первый сборник рассказов ветеранов спецоперации.