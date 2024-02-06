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В МВД Турции назвали терактом нападение у здания суда в Стамбуле

Глава МВД Турции Ерликая назвал терактом нападение у здания суда в Стамбуле

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Devlet_024/X

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что стрельба у здания дворца правосудия в Стамбуле — террористический акт. Об этом он написал на своей странице в X (бывший Twitter).

«Сегодня была предпринята попытка совершить теракт на контрольно-пропускном пункте у здания стамбульского суда в Чаглаяне. Установлено, что ликвидированные нападавшие с инициалами Э. Е. и П. Б. являются членами террористической организации...» — заявил он.

По его словам, нападавшие были нейтрализованы. Шесть человек, включая троих полицейских, получили ранения.

6 февраля в Стамбуле мужчина и женщина напали на людей перед зданием суда Чаглаяна. Главный прокурор Стамбула Шабан Йылмаз и заместители генерального прокурора проводят расследование на месте происшествия.

До этого вооруженный пистолетом мужчина захватил в заложники водителя грузовика около автотрассы в 100 км от Стамбула и потребовал встречи с главой МВД Турции Али Ерликая.

Ранее в Турции задержали одного из главарей российской ОПГ Шамиля Амирова.

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