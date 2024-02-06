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Амурский тигр выгнал медведя из берлоги, но он продолжил спать в другой

В Хабаровском крае тигр выгнал медведя из берлоги, но тот отправился в другую

В Хабаровском крае амурский тигр разбудил медведя, но тот переместился в другую берлогу и продолжил спячку. Об этом сообщили в пресс-службе Большехехцирского заповедника «Заповедное Приамурье».

Инспекторы при обходе территории обнаружили следы крупного медведя и решили выяснить, по какой причине животное прервало зимний сон. Проследовав до берлоги, работники заповедника обнаружили отпечатки лап амурского тигра. Позже инспекторы нашли другие следы того же медведя, которые вели в новую берлогу.

«Инспекторы полагают, что тигр, обнаружив на своем охотничьем участке берлогу медведя, начал обозначать свое недовольство рыком. На что медведь отреагировал выходом из берлоги, показав свои размеры», — рассказали в заповеднике.

Следов борьбы животных инспекторы не нашли, так что сотрудники заповедника сделали вывод, что звери разошлись мирно, а медведь вновь залег в спячку.

Ранее в Приморье тигр напал на табун лошадей и растерзал несколько кобыл.

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