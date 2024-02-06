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Синоптик рассказал, что принесет москвичам циклон «Ольга»

Тишковец: «Ольга» принесет в Москву рекордные снегопады и снижение давления

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что циклон «Ольга» принесет в Москву рекордные снегопады и снижение давления. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам синоптика, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 см. В ночь на среду в столице похолодает до -7... -10°С. В Подмосковье столбик термометра может опуститься до -12°С.

«Скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с очередным североатлантическим циклоном по имени «Ольга», из-за чего с полудня зарядят снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 500 метров. Выпадет до 9-12 миллиметров осадков, или около четверти от месячной нормы», — пояснил Тишковец.

Он добавил, что из-за «Ольги» может быть побит рекорд 1995 года. Снегопады будут продолжаться до середины ночи четверга.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что в ближайшее время на Урал и в Западную Сибирь придет так называемая «зимняя жара» — температура воздуха на 12-15 градусов превысит норму.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.

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