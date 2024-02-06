Морской транспорт в Севастополе не работает из-за шторма

В Севастополе катера и паром не работают из-за плохих погодных условий, в частности, из-за сильного ветра. Об этом сообщает РИА Новости.

«Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что власти города организовали автобусное сообщение от центра до северной стороны города.

До этого также сообщалось, что катера и паром в Севастопольской бухте днем в понедельник останавливают работу из-за непогоды. В Севастополе организована работа автобусов для связи северной стороны города и его центральной части, сообщили в ведомстве.

5 февраля губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в районе Северного и Южного молов жители Севастополя могут слышать громкие звуки. По его словам, Черноморский флот проводит тренировку противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

Ранее у берегов Крыма сбили больше шесть ракет.