Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Морской транспорт в Севастополе не работает из-за шторма

Морской пассажирский транспорт в Севастополе не работает из-за непогоды

close
100%
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Севастополе катера и паром не работают из-за плохих погодных условий, в частности, из-за сильного ветра. Об этом сообщает РИА Новости.

«Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что власти города организовали автобусное сообщение от центра до северной стороны города.

До этого также сообщалось, что катера и паром в Севастопольской бухте днем в понедельник останавливают работу из-за непогоды. В Севастополе организована работа автобусов для связи северной стороны города и его центральной части, сообщили в ведомстве.

5 февраля губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в районе Северного и Южного молов жители Севастополя могут слышать громкие звуки. По его словам, Черноморский флот проводит тренировку противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

Ранее у берегов Крыма сбили больше шесть ракет.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами