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ВСУ обстреляли город Губкин в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли город Губкин в Белгородской области

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Leah Millis/Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел города Губкин при помощи беспилотников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет», — сообщил Гладков.

Белгородский губернатор также отметил, что повреждены четыре частных домовладений, в которых выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. По его словам, компетентные службы начнут обход территорий в светлое время суток.

До этого Гладков заявил, что встретился с руководителем Министерства обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Гладков заявил, что в ходе встречи они с Шойгу обсудили текущую обстановку в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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