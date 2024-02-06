Пассажиров рейса Саранск — Москва отправят в Пензу

Генеральный директор АО «Международный аэропорт Саранск» Александр Кистайкин сообщил, что пассажиров рейса Саранск — Москва, которые не смогли вылететь из-за происшествия с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом, отправятся в столицу из пензенского аэропорта. Об этом сообщает ТАСС.

«Пригонят резервный борт в Пензу, пассажиров доставят на автобусе из Саранска в Пензу. Пассажиры — 65 человек — ожидают», — сообщил Кистайкин.

По его словам, в саранском аэропорту больше нет запланированных рейсов. Рейсов на 6 февраля также не предусмотрено.

До этого сообщалось, что тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко оказался в числе пассажиров самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске.

Рейс Москва — Саранск должен был совершить посадку в аэропорту столицы Мордовии в 20:30. На борту помимо Тарасовой находились Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала, которые прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала подробности съезда самолета с взлетно-посадочной полосы.