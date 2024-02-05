Экс-судья из Омска испугалась возбуждения дела и отправила мошенникам 6,5 млн рублей

Жительница Омской области отдала аферистам более шести миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии полиции, с бывшей судьей связался неизвестный и представился председателем суда. По его словам, с ней якобы хотели пообщаться правоохранители, которые должны позвонить позже.

Спустя некоторое время 68-летней россиянке позвонил другой мужчина и представился сотрудником ФСБ. Он заявил, что от имени пенсионерки якобы кто-то перечислил деньги в поддержку Украины и теперь в отношении женщины возбудят уголовное дело.

После этого позвонил «следователь» и сообщил женщине, что неизвестные пытаются получить ее накопления. Чтобы злоумышленники не воплотили план, нужно перевести средства на «безопасный счет».

«Заявительница сначала не поверила звонившим, но «представитель Центробанка» убедила ее в реальности происходящего», – сообщает МВД.

В результате женщина перевела мошенникам 6,5 миллиона рублей. Аферисты попытались убедить экс-судью в том, что необходимо взять кредит на 10 миллионов, но в этот момент россиянка уже поняла, что ее обманули.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент мошенником ищут.

Ранее сотрудник банка спас пенсионерку от мошенников по дороге домой.