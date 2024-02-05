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В США заявили о наиболее слабом положении украинской армии с лета 2022 года

NYT: ВСУ находятся в самом слабом положении с лета 2022 года

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

На поле боя солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся, по всей вероятности, в самом слабом положении с лета 2022 года. Об этом сообщает издание The New York Times.

«Испытывая нехватку боеприпасов и личного состава, они изо всех сил пытаются сдержать возобновившиеся российские наступления по всему фронту», — пишут журналисты.

Авторы статьи также отмечают, что эпицентр боевых действий находится вокруг разрушенного города Авдеевка в Донецкой народной республике. NYT добавляет, что взятие Авдеевки войсками РФ будет крупнейшей победой со времен взятия Артемовска.

5 февраля Вооруженные силы России смогли выбить украинские войска с территории карьера на северо-востоке Авдеевки. Об этом сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко. По его словам, именно с этого направления Вооруженные силы Украины очень часто обстреливали Донецк и Ясиноватую.

В конце января глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ находятся на расстоянии приблизительно 16 километров от города Донецка в сторону населенного пункта Авдеевки и 33 км — в сторону населенного пункта Марьинки.

Ранее Залужный доложил о сложной ситуации для ВСУ под Авдеевкой.

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