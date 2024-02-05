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В Москве задержали бывшего адвоката Кирилла Серебренникова

МК: в Москве задержали адвоката по делу «Седьмой студии» Федярова

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Алексей Федяров/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Москве по подозрению в посредничестве при даче взятки задержан адвокат Алексей Федяров, защищавший режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии». Об этом сообщает mk.ru.

В публикации отмечается, что в Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство об избрании адвокату меры пресечения.

По данным издания, следствие просит поместить Федярова под домашний арест. 

До этого стало известно, что Следственный комитет (СК) в Челябинской области подозревает главу Троицка Александра Виноградова в получении взятки в виде беговой дорожки стоимостью 126 тыс. руб.

Следователи установили, что с марта по апрель 2020 года глава города получил через посредника от директора коммерческой организации спортивный тренажер за содействие в получении от администрации города разрешений на строительство нежилого здания.

Ранее российскому судье, который годами брал взятки, дали условный срок.

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