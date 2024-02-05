Россия придерживается традиционных ценностей в вопросе смены пола, и многие страны поддерживают эту позицию. Об этом РИА Новости заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Чиновник отметил, что законодательство Российской Федерации соответствует устоявшимся ценностям страны, и многие другие государства разделяют подобный подход.

Мурашко выразил надежду, что голоса, поддерживающие классическое понимание двух полов, будут услышаны как в России, так и за ее пределами.

С 24 июля 2023 года в России вступил в силу запрет на смену пола без медицинских показаний. Теперь данная процедура возможна только по решению врачей. Медицинские вмешательства, направленные на изменение пола, запрещены, за исключением случаев лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с развитием половых органов у детей и назначаемых врачебной комиссией.

Недавно стало известно о скандале в США, связанным с желанием подростка сменить пол. В США супруги из штата Монтана обвинили службу опеки в похищении 14-летней дочери после того, как девочка решила, что она мальчик. По словам приемной матери подростка, проблемы с Дженнифер (имя изменено) начались в августе 2023 года — у школьницы были не диагностированные проблемы с психическим здоровьем. При посещении семьи социальным работником подросток заявила, что намеренно отравилась, но родители опровергли это утверждение дочери, подтвердив это бумагами из больницы, куда тинейджера доставили на обследование после ее заявления. В медицинских документах указано, что 14-летняя американка «идентифицирует себя как мужчина по имени Лео».

Ранее Ватикан разрешил геям и транссексуалам участвовать в церковных таинствах.