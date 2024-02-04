Синоптик сообщил о возвращении зимы в Москву на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что зима вернется в Москву на следующей неделе. Его слова передает РИА Новости.
Синоптик рассказал, что двухнедельный период аномального потепления подошел к концу, на предстоящей неделе в Москве ожидается арктическое похолодание. При этом в пятницу, по прогнозам, будет до минус 20 градусов.
«В понедельник большая часть Русской равнины окажется во власти трехъядерной циклонической системы, в тыл которой начнут прорываться первые порции более холодного воздуха и разрозненные массивы снеговых облаков, из-за чего столбики термометров опустятся в слабый «минус», а на дорогах образуется гололедица толщиной 6-9 миллиметров», — добавил Тишковец.
До этого сообщалось, что мокрый снег и образование гололеда ожидаются в Москве в ближайшее время. Ухудшение погоды прогнозируется до конца дня 4 февраля.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в феврале средняя температура воздуха на территории страны будет выше нормы. В то же время ожидается крайне неоднородная погода с резкими похолоданиями и потеплениями.
Ранее врач оценила, как смена погоды влияет на состояние людей.