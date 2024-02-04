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Синоптик сообщил о возвращении зимы в Москву на следующей неделе

Синоптик Тишковец: на следующей неделе в Москве ожидаются похолодание и снегопады

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что зима вернется в Москву на следующей неделе. Его слова передает РИА Новости.

Синоптик рассказал, что двухнедельный период аномального потепления подошел к концу, на предстоящей неделе в Москве ожидается арктическое похолодание. При этом в пятницу, по прогнозам, будет до минус 20 градусов.

«В понедельник большая часть Русской равнины окажется во власти трехъядерной циклонической системы, в тыл которой начнут прорываться первые порции более холодного воздуха и разрозненные массивы снеговых облаков, из-за чего столбики термометров опустятся в слабый «минус», а на дорогах образуется гололедица толщиной 6-9 миллиметров», — добавил Тишковец.

До этого сообщалось, что мокрый снег и образование гололеда ожидаются в Москве в ближайшее время. Ухудшение погоды прогнозируется до конца дня 4 февраля.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в феврале средняя температура воздуха на территории страны будет выше нормы. В то же время ожидается крайне неоднородная погода с резкими похолоданиями и потеплениями.

Ранее врач оценила, как смена погоды влияет на состояние людей.

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