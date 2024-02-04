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В МИД РФ назвали сумму, которую потратят на реставрацию посольств

МИД РФ: на реставрацию зданий посольств в 2024 году потратят 1 млрд рублей

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В 2024 году управление МИД РФ по обслуживанию дипломатического корпуса намерено потратить более 1 млрд руб. на реставрацию зданий посольств. Об этом заявил начальник предприятия Вячеслав Фатин в интервью РИА Новости.

Фатин добавил, что в 2023 году на те же цели было потрачено 760 млн руб.

По словам дипломата, отреставрировать планируют здания посольств Пакистана, Мексики, Аргентины и Замбии. Также продолжатся ремонтные работы, начатые в прошлом году в зданиях диппредставительств Кипра, Сирии и Марокко.

Фатин отметил историческую и культурную значимость данных архитектурных объектов для столицы, а также для профессионального сообщества.

«Верным будет сказать, что легких объектов у нас нет», — подчеркнул начальник ведомства, добавив, что в некоторых зданиях работы уже завершены — в посольствах Таиланда, Кении и Испании.

До этого сообщалось, что жителям новых территорий РФ увеличат выплаты на ремонт жилья.

Ранее суд арестовал украинку за хищения при ремонте здания РФ в Хельсинки.

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