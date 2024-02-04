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В ДНР планируют строить жилье под льготную ипотеку не только в Мариуполе

Пушилин: в ДНР выделены 178 участков для строительства жилья под льготную ипотеку

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

В Донецкой народной республике рассматривают возможность строительства жилья под льготную ипотеку. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в рамках пленарного заседания тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет не только о Мариуполе, но и других городах республики. Пушилин отметил, что застройщикам предлагают новых 178 участков для строительства в регионе.

«Сейчас предлагается инвесторам, застройщикам еще 178 участков для строительства. Я вам скажу — востребовано. И мы сейчас смотрим по другим городам республики, где это будет сейчас задействовано», — сказал он.

Первые два дома, построенные для продажи квартир по льготной ипотеке, были быстро раскуплены.

Тем временем правительство РФ готовится продлить срок действия льготной программы «Семейная ипотека», а также планирует поддержать выдачу соответствующих кредитов на Дальнем Востоке и в Донбассе. Об этом заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Ранее стало известно, насколько вырос платеж по семейной ипотеке в России за год.

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