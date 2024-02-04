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В России продлили поддержку энергетиков и предприятий ЖКХ на Северном Кавказе

Власти РФ продлили поддержку энергетиков и предприятий ЖКХ в трех регионах

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Российское правительство утвердило продление поддержки предприятий ЖКХ и энергетики в трех регионах Северного Кавказа. Об этом сообщил официальный Telegram-канал правительства РФ.

Речь идет о Северной Осетии, Ингушетии и Дагестане. Уточняется, что поддержка реализации программ развития энергетики и ЖКХ будет продлена до 2027 года. На эти цели предусмотрено порядка 10,5 млрд рублей. Средства пойдут на создание единого оператора ЖКХ в каждом регионе, привлечение в сферу специалистов, а также на установление тарифов на приемлемом уровне.

В правительстве, отметили что работа ведется по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

До этого президент России Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями заявил, что у государства нет оснований полагать, что придется сокращать бюджет, предназначенный для сферы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее сообщалось, что в России освободят малоимущих от комиссии на оплату ЖКХ.

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