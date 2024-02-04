В Турции потерпел крушение полицейский вертолет

В Турции произошла авиакатастрофа с участием полицейского вертолета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел страны Али Ерликаю.

По словам главы МВД, речь идет о вертолете департамента авиации генерального управления полиции. Он летел из Хатая в Газиантеп и рухнул у деревни Картал. В последний раз с пилотами вертолета связывались 3 февраля в 22:49 (время совпадает с московским).

Причины аварии министр не уточнил, однако известно, что на борту находились трое — два пилота и техник. По предварительной информации, выжить удалось только последнему.

2 февраля у берегов Стамбула ливийское пассажирское судно столкнулось с сухогрузом. В результате инцидента никто не пострадал.

20 января в Турции произошла авария с участием туристического и полицейского автобусов. Они столкнулись на 6 км шоссе «Эдирне — Капыкуле». Предварительно, в результате столкновения пострадали 11 человек, десять из которых — сотрудники полиции.

Ранее в Турции столкнулись пассажирский поезд и бетономешалка.