Путин расширил полномочия фонда «Защитники отечества»

Президент России Владимир Путин сменил председателя попечительского совета фонда «Защитники Отечества» и расширил полномочия фонда. Об этом пишет ТАСС.

Теперь председателем фонда стал глава Росфинмониторинга Юрий Чихнанчин. Он занял пост после главы Минтруда Антона Котякова. Сообщается, что фонду были предоставлены полномочия вести международное сотрудничество по вопросам защиты прав бойцов СВО и их семей, а доводить до ветеранов СВО сведения о полагающихся им льготах. Председатель фонда будет обязан ежегодно предоставлять президенту отчет о его деятельности.

Фонд «Защитники Отечества» был создан по указу президента РФ 1 июня 2023 года. Наблюдательный совет фонда возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

До этого заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Сергей Вылегжанин заявил, что бойцам частной военной компании «Вагнер», участвовавшим в СВО, выдадут удостоверения ветеранов боевых действий.

Ранее «Синергия» и фонд «Защитники Отечества» запустили программу поддержки участников СВО.