Задержан кидавший коктейли Молотова в консульство США в Италии

Полиция Италии задержала 21-летнего местного жителя палестинского происхождения, который кидал бутылки с зажигательной смесью в здание консульства США во Флоренции. Об этом сообщает La Repubblica.

Отмечается, что его обвиняют в действиях террористического характера и владении оружием. Согласно данным полиции, у молодого человека не было сообщников.

В ночь на четверг, 1 февраля, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в здание американского дипломатического представительства бросили два коктейля Молотова. Они не долетели до здания, упали на асфальт и разбились. Не поступало никаких сообщений о нанесенном дипломатическому представительству ущербе, а также пострадавших.

Позднее сообщалось, что сторонники палестинского радикального движения ХАМАС взяли на себя ответственность за нападение на генеральное консульство США.

Ранее в Израиле рассказали, чем для США обернется возможная победа ХАМАС.