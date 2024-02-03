Россия и Иран готовят соглашение о взаимном признании вузовских дипломов

Россия и Иран готовят соглашение о взаимном признании университетских дипломов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника посольства Хади Гударзи.

«У нас сейчас готовится очень важное соглашение, чтобы аккредитовать университетские дипломы», — отметил дипломат.

По словам представителя посольства Ирана в РФ, подготовка соглашения находится на завершающей стадии. В ближайшее время документ планируют подписать на уровне правительств двух стран. Гударзи отметил, что уже обсуждаются последние пункты документа.

Дипломат добавил, что Россия и Иран развивают сотрудничество по различным программам в рамках БРИКС в области науки и контактов между вузами.

Летом 2023 года стало известно, что в Иране студенток не пускают в университеты за отказ носить хиджаб. По информации The Guardian, девушкам устраивают фиктивные дисциплинарные слушания, отстраняют от занятий и угрожают «нулевыми оценками» за нарушение закона.

Ранее Минобрнауки РФ уточнило, в каких случаях украинские дипломы будут признаны в России.