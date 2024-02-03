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В Иркутске арестовали владельца и повара кафе из-за шаурмы

Суд в Иркутске арестовал владельца и повара кафе после отравления шаурмой

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Freepik.com

Суд в Иркутске арестовал на два месяца владельца и повара местного кафе, в котором 11 человек отравились шаурмой. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области в своем Telegram-канале.

«Под стражу заключены владелец и повар заведения после госпитализации жителей Иркутска. Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании им меры пресечения», — говорится в сообщении.

Обвиняемые в возрасте 21 года и 29 лет заключены под стражу до 1 апреля 2024 года включительно.

До этого сообщалось, что Следственный комитет Иркутской области завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления нескольких человек в кафе в Ленинском районе Иркутска. Всего к медикам с признаками отравления обратились 11 человек. Установлено, что пострадавшие ели шаурму в кафе на улице Баумана. Работа заведения приостановлена.

Ранее житель Иркутска Артем, отравившийся шаурмой, рассказал «Газете.Ru», что блюдо на вкус было странным.

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