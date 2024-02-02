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Стало известно, сколько россиян искали работу в 2023 году

В России в 2023 году искали работу более 50% граждан

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Более 50% россиян искали работу в 2023 году. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «Авито Работа». В опросе приняли участие свыше 10 тысяч граждан.

Отмечается, что 18% респондентов искали работу один раз, 12% — два-три раза, а 7% — более трех раз. Представители сервиса отмечают, что около трети россиян были готовы к переезду ради новой работы.

«Такой выбор более характерен для мужчин (40% против 26%), не готовы к горизонтальной профессиональной мобильности почти половина опрошенных (47%) — более характерно для женщин (53% против 40%)», — рассказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Выяснилось, что при рассмотрении вакансий 68% россиян обращают внимание на размер заработной платы, 44% — на условия труда, 32% — на отзывы сотрудников.

До этого аналитики «Авито Работы» сообщили, что, согласно опросу, 50% москвичей не бросят работу, даже имея неограниченное количество денежных средств.

46% респондентов желают оставаться на своем рабочем месте ради социализации и общения. 40% опрошенных сообщили, что хотят чувствовать себя нужными. 35% продолжат помогать людям. 38% испытывают искренний интерес к своему делу. Самореализация важна для 28% работающих граждан, а карьера — для 13%.

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