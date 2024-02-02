В Кении в результате пожара на заправке ранены 222 человека

Два человека погибли и 222 получили ранения в результате взрыва и последующего пожара на предприятии по заправке газом в столице Кении Найроби. Об этом сообщила местная газета Standard со ссылкой на власти.

Пожар в районе Эмбакаси начался в ночь на 2 февраля. В больницу Мамы Люси в Найроби привезли 142 взрослых и 25 детей, многие из них получили травмы дыхательных путей.

О гибели двух человек — одного взрослого и одного несовершеннолетнего — сообщил прокурор Эмбакаси Уэсли Кимето.

В ночь на 2 февраля произошел пожар на рыбоперерабатывающем предприятии в Мурманске. По данным МЧС РФ, площадь открытого огня составила 800 квадратных метров.

13 января на складе Wildberries под Санкт-Петербургом произошел масштабный пожар. Огонь охватил 70 тыс. кв. м. Его смогли ликвидировать только на следующий день. Впоследствии стало известно, что сгоревшее здание не было застраховано. Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.