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В Турции столкнулись пассажирское судно и сухогруз

TRT Haber: ливийское пассажирское судно столкнулось с сухогрузом у Стамбула

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Global Look Press

У берегов Стамбула ливийское пассажирское судно столкнулось с сухогрузом. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По данным журналистов, инцидент произошел в Мраморном море у района Еникапы. Там 147-метровое пассажирское судно Kevalay Queen столкнулось со 103-метровым сухогрузом Captain Adam, который шел под флагом Танзании.

В результате инцидента пострадавших нет, Суда отбуксировали к причалу Ахыркапы, заключили корреспонденты. Причины инцидента устанавливают.

До этого на севере провинции Стамбул в районе Чекмекёй пассажирский автобус столкнулся с фурой. По словам губернатора провинции Давута Гюля, в ДТП пострадали 19 человек. Одну пассажирку зажало в сиденье, спасатели вызволяли ее с помощью специальной техники. Водитель автобуса попал в больницу в тяжелом состоянии.

Этим же утром под Стамбулом полиция освободила заложников, которых удерживали вооруженные мужчины на предприятии компании Procter & Gamble.

Ранее в Турции суд арестовал 25 задержанных после стрельбы в стамбульской церкви.

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