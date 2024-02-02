Эксперты назвали симптомы и способы лечения астенического синдрома

Состояние хронической усталости по-другому называется астеническим синдромом. Есть три главных симптома этого заболевания – быстрая утомляемость, раздражительность и снижение активности, выяснила Общественная Служба Новостей. Справиться с астенией можно с помощью лечения основного заболевания, а таже психотерапии.

В состоянии астении люди быстро устают даже от малых физических нагрузок или психоэмоционального напряжения, становятся раздражительными, агрессивными и нетерпеливыми. Им сложно выполнять даже самые простые задачи, трудно отправить на прогулку, из-за чего активность сильно падает.

При диагностике астенического синдрома проводят лабораторные обследования, в том числе – анализ крови для выявления биохимических изменений, ПЭТ-сканирование мозга и другие.

Лечить астению следует, решая основную проблему, спровоцировавшую ее. В том числе лечение может включать в себя психотерапию, снятие стресса или эмоционального напряжения, медикаментозное лечение для улучшения сонливости или усталости, а также коррекцию образа жизни и диеты.

Людям с астеническим синдромом рекомендуют регулярную физическую активность, так как упражнения улучшают кровообращение и стимулируют выработку эндорфинов. Кроме того, следует наладить сбалансированное питание, употреблять достаточное количество белка.

Еще одна важная деталь для профилактики и лечения астении – качественный сон. Особенно следует стремиться к соблюдению режима сна, чтобы организм имел возможность восстановиться и набраться сил на следующий день.

Напомним, ученые выяснили, что одной из причин хронической усталости может быть дефицит витамина D. Помимо прочего, это вещество участвует в выработке серотонина и дофамина — веществ, играющих важную роль в передаче нервных сигналов и регуляции настроения.

Диетологи ранее назвали причины астении, связанные с питанием.