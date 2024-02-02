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Определена численность избирателей в России

ЦИК: число избирателей в России на 1 января составило более 112,3 млн человек

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Александр Гальперин/РИА Новости

Число избирателей в России по состоянию на 1 января 2024 года составило 112 309 947 человек, за пределами страны – более 1,89 миллиона человек, в Байконуре — 11 924. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия в Telegram-канале.

По данным ЦИК, впервые эти данные представляются с учетом избирателей, проживающих в четырех новых субъектах Российской Федерации — ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

31 января глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента Российской Федерации в марте текущего года подали 465 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что к наблюдению за выборами президента России присоединились 17 партий.

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