В Турции мужчину, взявшего работников фабрики в заложники, задержали

Полиция освободила заложников, которые удерживались вооруженным мужчиной на предприятии компании Procter & Gamble около Стамбула. Об этом сообщил телеканал Habertürk .

По данным канала, самого вооруженного злоумышленника задержали. Стало известно, что заложников захватили двое мужчин с оружием, на них нечто, напоминающее бомбу. Один из них — бывший сотрудник завода, который занимался покраской. Мужчина вел трансляцию в соцсетях, где показывал заложников.

По данным Haberturk, злоумышленник мог взять людей в заложники в знак протеста против событий в секторе Газа. Пострадавшие были в заложниках почти 10 часов, отметили корреспонденты.

В декабре вооруженный пистолетом мужчина захватил в заложники водителя грузовика около автотрассы в 100 км от Стамбула и потребовал встречи с главой МВД Турции, пост которого занимает Али Ерликая. До этого силовики провели рейды в различных провинциях Турции по задержанию лиц, причастных к деятельности международной террористической организации.

Ранее в Турции суд арестовал 25 задержанных после стрельбы в стамбульской церкви.